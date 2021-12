Botox ist regelmäßig in den Nachrichten, wenn mal wieder ein Prominenter mehr oder weniger offensichtlich in seinem Gesicht nachgeholfen hat – wie zuletzt mutmaßlich Tom Cruise. Das starke Nervengift wird dabei unter die Haut injiziert, um Falten reduzieren. Neben einigen unerwünschten Nebenwirkungen wie herabhängenden Augenlidern kann Botulinumtoxin auch positive Konsequenzen haben. Bereits seit einem Jahr bekannt war, dass die Substanz gegen Depressionen helfen kann. Auch bei Muskelkrämpfen, Migräne, extremem Schwitzen oder Inkontinenz wird es eingesetzt. Nun hat ein Forscherteam an der University of California in San Diego herausgefunden, dass Botox auch Angstzustände verringern kann. An der im Fachjournal "Scientific Reports" veröffentlichten Studie waren auch die deutschen Wissenschaftler Marc Axel Wollmer (Hamburg) und Tillman Krüger (Hannover) beteiligt.