Fraglich ist, was in großen Teilen der Gesellschaft jetzt eigentlich hängen geblieben ist. Die Ergebnisse der 27. Weltklimakonferenz in Ägypten. Oder deren Begleiterscheinungen, namentlich: zu wenig Verhandlungsgeschick, Coca-Cola als Sponsor, zu schlechte Versorgung der Teilnehmenden, dafür ein immenser Infrastrukturaufwand in der Wüste. (In Zeiten, in denen Großevents in der Wüste sowieso nicht so sonderlich populär sind.) Es gab also genug zu berichten, wenn auch ein wenig der Fokus verrutscht sein mag.

Dass die Verhandlungen bei solchen globalen Zusammenkünften einem launigen Spaziergang auf halbflüssigem Karamell gleichen, ist kein Phänomen des Jahres 2022. "Bis jetzt waren diese Verhandlungen nicht gerade von Erfolg gekrönt", resümierte der deutsche Meteorologe und Klimaforscher Mojib Latif bereits 2015 im Klimaschutz-Magazin Neue Energien. 2015 war das so: Die Probleme und düsteren Aussichten zum Zustand des Planeten waren ähnlich und führten zum Pariser Klimaabkommen (1,5-Grad-Ziel). Aber sie waren noch nicht ganz so zu spüren wie jetzt – und damit eher ein Thema für die Kaffeehäuser in großstädtischen Gründerzeitvierteln als von der Gesellschaft mehrheitlich als existenzielles Problem anerkannt. Scharm El-Scheich, Urlaubsperle in der Wüste. Angesichts der infrastrukturellen Anstrengungen hätte es sicher geeignetere Orte für eine Klimakonferenz gegeben. Bildrechte: imago/Xinhua

Auch 2017 lag die große Dürre der letzten Jahre noch vor uns und das prototypische 2021er Extremwetter mit den Verheerungen im Ahrtal in weiter Ferne. Die Evangelische Kirche, die im Magazin Unsere Kirche eigentlich die guten Nachrichten verbreiten will, stellt fest: "Die Kosten für die Veranstaltung, für Logistik und die Versorgung der Teilnehmer gehen in die Millionen. Die Ergebnisse nach zwei Wochen und teilweise nächtelangen Debatten scheinen hingegen für die Außenwelt oft dürftig."

Keine Alternative?