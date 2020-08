Es klingt ein wenig nach der ultimativen Waffe gegen Corona, was das Team der Forschenden aus US-Universitäten in Wichita, Iowa, Kansas und einem New Yorker Forschungszentrum entwickelt hat: antivirale Breitbandmittel, die nach Angaben der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegen alle Coronaviren helfen sollen. Dabei handelt es um eine Reihe von antiviralen Verbindungen, die als 3C-ähnliche Proteaseinhibitoren (Inhibitor=Hemmstoff) bezeichnet werden und auf ein Enzym abzielen, das für die Replikation von Coronaviren essentiell ist.

Wie die Forschenden in ihrer im Magazin Science erschienen Studie berichten, gelang es ihnen mit verschiedenen Varianten sowohl in Zellkulturen mit menschlichen Zellen als auch in Mäusen SARS-CoV-2, das MERS-Virus und andere Coronaviren zu hemmen oder zu töten.

Virusmenge um 90 Prozent verringert

Da es derzeit nur wenige wirksame antivirale Mittel (wie etwa Remdesevir) und keine zugelassenen Impfstoffe gibt, empfehlen die Forschenden die Weiterentwicklung ihrer Wirkstoffe. Selbst bei beschleunigter Entwicklung in Coronazeiten kann das aber noch viele Monate oder Jahre dauern.

Auch Katzenperitonitis geheilt