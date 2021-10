Ein Grund dafür könnte laut den Autorinnen die viel größere Müllmenge in diesen Gebieten sein, die sich zudem teilweise unkontrolliert auf den Straßen verteilt. In ärmeren Gegenden könnte außerdem die Tendenz geringer sein, Katzen kastrieren zu lassen, sodass sie mehr Nachwuchs bekommen. Mit ihrer neuen Berechnungsmethode hoffen die Wissenschaftlerinnen auch einen Beitrag zu leisten, damit Behörden und Bewohner sich besser um die herrenlosen Katzen kümmern können.



Auch in Deutschland ist die Zahl der streunenden Stubentiger hoch. Der Deutsche Tierschutzbund schätzt sie auf zwei Millionen Tiere. Um sie kümmern sich Organisationen wie die Streunerhilfe. Der Tierschutzbund empfiehlt als Maßnahmen zudem eine rechtzeitige Kastration von Hauskatzen sowie die Aufnahme in seinem Haustierregister.