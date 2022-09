Tag für Tag steht die Sonne etwas tiefer, der Sommer klingt langsam aus. Wer jetzt ganz aufmerksam durch goldschimmernde Wiesen mit hüfthohen Gräsern streift, könnte unter Umständen die prachtvollen Brutgespinste der Ammen-Dornfingerspinne (Cheiracanthium punctorium) zu Gesicht bekommen, denn jetzt ziehen die kleinen Giftspinnen ihren Nachwuchs darin auf.

Kleine Giftspinne mit starken Kieferklauen

Typisches Gespinst der Giftspinne. Bildrechte: imageBROKER/K. Hinze via www.ima Der Ammen-Dornfinger ist die einzige heimische Giftspinne, die es schafft mit ihren Kieferklauen die menschliche Haut zu durchdringen. Diese sind kräftig ausgeprägt und variieren in ihrem Aussehen zwischen grüngelb bis gelbbraun. Der vordere Teil des Körpers ist rot-orange gefärbt und das Hinterteil hat eine gelbliche bis olivgrüne Färbung.

Gut zu erkennen: die kräftigen Kieferklauen, die wie ein langer Finger mit einer Dorne anmuten und den faszinierenden Tierchen ihren eindrucksvollen Namen verleihen. Bildrechte: IMAGO / xblickwinkel/G.xKunzx Diese Farben, vor allem am Vorderkörper, signalisieren ganz klar: bis hierher und nicht weiter. Die Warntracht soll Feinde abhalten. Und wer sich davon nicht beeindrucken lässt, der wird gebissen. Treffen Menschen auf diese Kieferklauen, ist der Biss ungefähr vergleichbar mit einem Wespenstich. Der Schmerz klingt in der Regel nach ein bis zwei Tagen wieder ab. Sollte der Biss allerdings dazu führen, dass die Gliedmaßen extrem anschwellen oder sollten Fieber, Schwindel oder Schüttelfrost auftreten, sollte man einen Arzt aufsuchen. Solche Reaktionen sind allerdings sehr selten. Ebenso wie Bisse, denn in der Regel treffen Ammen-Dornfinger und Menschen nicht aufeinander.

Absolut kein Grund zur Panik

Für alle, die jetzt hochalarmiert in Panik verfallen, sei gesagt – Ruhe bewahren. Die wärmeliebende Spinne beschränkt sich laut Nabu normalerweise auf mediterrane Gebiete südlich der Alpen. Doch bereits seit den 1950er-Jahren wurde sie auch ab und an in Deutschland gesichtet.



Schaut man sich die Karte des Atlas der Spinnentiere von der Arachnologischen Gesellschaft an, kann man sehen, dass der 1,5 cm große Ammen-Dornfinger seit den 1990ern vor allem im Osten Deutschlands in Brandenburg und Sachsen-Anhalt vorkommen. Mit Menschen kommen die Tierchen aber sehr selten in Kontakt.

Wer jetzt immer noch Panik hat, sollte sich bewusstmachen, dass der Ammen-Dornfinger ein sehr scheues Tier ist. Zudem krabbeln die Spinnen nicht überall fröhlich herum, sondern bevorzugen trockene Biotope mit hohem Gras. Wer solche Wiesen meidet, wird den Ammen-Dornfinger vermutlich nie zu Gesicht bekommen, nicht zuletzt, weil das Tier die Tage in seinem Ruhegespinst verbringt und erst nachts aktiv wird.

Der Nachwuchs wird verteidigt