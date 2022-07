Vorneweg: Dieses Buch ist ein sinnlicher Genuss. Auch wenn es nicht für mich gemacht ist, sondern für Schulkinder ab 12: Allein es in der Hand zu halten, durchzublättern, die Schwere des Papiers zu spüren und die mehr als liebevolle Gestaltung zu bewundern, lässt mich an die immer gleichen "Was ist was?"-Ausgaben meiner Kindheit denken. Ja klar, die waren kindgerecht und pädagogisch wertvoll, keine Frage, aber "Das Weltall oder das Geheimnis, wie aus nichts etwas wurde" von Jan Paul Schutten und Floor Rieder spielt in Sachen Bibliophilie in einer ganz anderen Liga. Die schiere Schönheit dieses Werks verlangt eigentlich schon danach, es zu verschenken, vielleicht anlässlich des Wechsels auf eine weiterführende Schule?