Unbekannte Flugobjekte – außerirdischen Ursprungs oder doch vielleicht noch eine unbekannte Vergeltungswaffe der Nazis? Als nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in den USA die erste Welle der UFO-Hysterie beginnt, entspinnt sich in der jungen Bundesrepublik ein ganz eigener Ableger dieser Legende. Während sich die Amerikaner auf die Jagd nach Außerirdischen machen, erfinden deutsche Revolverblätter geheime Konstruktionspläne der Luftwaffe. Kreisrunde Flugscheiben, die sagenhaft schnell und hoch fliegen und alle anderen Kampfflugzeuge austricksen können – sind sie möglicherweise eine neue Waffe aus den geheimen Laboren des dritten Reichs, die nur wegen des Kriegsendes nicht mehr zum Einsatz gekommen sind?

Auf diesen fruchtbaren Boden fallen die Samen der bundesdeutschen Interpretation des UFO-Hypes. Verschiedene Boulevardmedien spielen sich die Bälle zu, veröffentlichen immer neue angebliche Entwurfspläne und erfinden nach und nach Konstrukteure und Piloten, bis schließlich sogar reale Personen die Bühne betreten, die behaupten, mit dem Flugscheiben-Projekt betraut gewesen zu sein. Als schließlich die Welt am Sonntag auf den Hype einsteigt, gibt es kein Halten mehr. Gegen die geballte Kraft aus phantastischen Geschichten und williger Leserschaft kommen auch die engagiertesten Faktenchecker nicht mehr an.

Als nächstes braucht es ein Publikum, das verunsichert ist, Fragen hat und von Sehnsüchten und Phantasien beseelt ist. Welche Technologien hatten die Konstrukteure des NS vielleicht noch in der Hinterhand? Hätte man den Krieg noch gewinnen können, wenn man etwas mehr Zeit gehabt hätte? Gibt es vielleicht noch geheime Stützpunkte, in denen ein Teil der Wehrmacht auf seine Rückkehr wartet?

Mal sind die Reichsflugscheiben gewaltige Kreisel mit 50 Metern Durchmesser, deren dreiköpfige Besatzung in einer stabilen Kapsel in der Mitte fliegt. Dann wieder sind die Flugscheiben eher klein, wobei die Scheibe selbst eine Art riesiger Propeller sein soll, der für Auf- beziehungsweise Vortrieb sorgen soll.

Zuerst wird eine Scheibe angeblich in einem Junkers Ausweichwerk in Brandis bei Leipzig gesichtet. Dann soll der erste Start in Prag erfolgt sein, im Februar 1945. Dann wiederum haben die Sowjets Pläne und Prototypen gestohlen - aus einem Werk in Breslau.