Das Buch beschäftigt sich mit dem Thema Impfen in allen denkbaren Facetten. Das wohl Bemerkenswerteste am "Fakten-Check Impfen" dürfte wohl sein, derart umfassend viele Informationen kompakt gebündelt auf rund 150 Seiten unterzubringen - und zwar klar strukturiert und übersichtlich. Es liefert Fakten, beschäftigt sich mit Mythen und bekannten Irrtümern, erklärt Impfstoffe und wie sie wirken, sowie die Krankheiten, gegen die sie helfen. Es gibt der Leserschaft darüber hinaus auch noch ganz konkrete Tipps und Argumente an die Hand - etwa zu der Frage, wie Kinder möglichst angst- und schmerzfrei geimpft werden können oder wie man Studienergebnisse selbst richtig lesen und verstehen kann.

Das Buch schafft es am "Puls" der Diskussion zu sein: Es greift genau die Punkte und Argumente auf, auf die wir alle schon zum Thema Impfen gestoßen sind - ob in den sozialen Netzwerken oder in der Elterngruppe der Kita-Kinder. Um die zahlreichen Mythen zu dem Thema kommt man heute gar nicht mehr herum: Von vermeintlichem Autismus ist da die Rede, dass es sogar gut für das Immunsystem sei, die Masern zu durchleben bis hin zur bösen Pharmaindustrie, die nur an unsere Brieftasche will. Die Autor*innen beleuchten das alles mit einer fast schon bemerkenswerten Ernsthaftigkeit. Auch, wenn durchscheint, dass es aus wissenschaftlicher Sicht nur wenig gegen das Impfen einzuwenden gibt, können sich auch impfskeptische Menschen mit ihren Sorgen ernst- und wahrgenommen fühlen. Es wird nicht abgewertet, sondern auf Augenhöhe argumentiert. Persönlich haben mich aber vor allem die kleinen "Anekdoten" immer wieder begeistert: Von Evita Perón bis zu schlechtem Schlaf bei Vollmond.

Das Buch verfolgt sogar einen interaktiven Ansatz: Je nach Typ und Vorwissen kann man sich am Anfang zum Beispiel dafür entscheiden, in welchem Kapitel man mit dem Lesen beginnen will. So lassen sich die gut gegliederten Informationen an die individuellen Bedürfnisse anpassen - und niemand muss sich durch Kapitel "quälen" mit etwas, was man ohnehin schon weiß oder gar nicht wissen will. Zusätzlich gibt es zahlreiche Quellen, weiterführende Informationen und Link-Tipps mit an die Hand - schön kompakt am Ende des Buches.