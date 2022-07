Das Buch ist in erster Linie ein Illustrationsbuch mit großen und einprägsamen Bildern. In kurzen Texten wird beschrieben, wie es zum jeweiligen Irrtum kam. Die Erfindung steht groß über der Doppelseite und es reichen oft wenige Zeilen, um die bahnbrechende Idee zu beschreiben. Das ist meiner Meinung nach schon imposant: Denn zum einen ist es tatsächlich eine kleine Meisterleistung, die "Irrtümer" in so wenigen Worten zu beschreiben. Die Texte sind zudem meist einfach formuliert, so dass Kinder ab der 3. Klasse Freude an dem Buch haben können. Ab und an verbergen sich aber doch Fremdwörter oder schwierigere Erklärungen in den Texten, die kleine Kinder nicht sofort verstehen. Auch stammen die meisten Erfindungen von Menschen mit englischsprachigen Namen, was das "Selbstlesen" zumindest ein wenig erschwert.