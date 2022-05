Der eine oder andere war während einer Urlaubsreise schon mal tauchen. Vielleicht auch auf dem asiatischen Kontinent. Wer einmal auch nur kurz in der Tauch-Szene unterwegs war, weiß: Meistens geht es dort recht leidenschaftlich zu, und es sind Personen unterwegs, deren Herz für immer dem Ozean gehört. Auch wenn "Helden der Meere" versucht, jene in den Vordergrund zu stellen und zu beschreiben, die sich dem Schutz des Meeres widmen, merkt der Leser oder die Leserin schnell: Eigentlich geht es darum, wer im Meer wohnt, wie es sich anfühlt, in diesen Tiefen unterwegs zu sein und wie zerbrechlich diese Unterwasserwelt ist. In Kürze also: Es geht um den Schutz der Ozeane, ums Tauchen und darum wie es im 21. Jahrhundert gelingen kann, diese Welt kennenzulernen, ohne der Natur allzu viel zuzumuten.