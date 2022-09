In diesem Buch geht es um ein Produkt, das unser Leben in den vergangenen zweieinhalb Jahren mitbestimmt hat: Masken. Derzeit denkt man bei dem Thema vor allem an FFP2- und OP-Masken oder ähnliche Schutzartikel. Doch tatsächlich haben die Gesichtsbedeckungen eine Jahrtausendelange Geschichte – schon in frühen Höhlenmalereien werden sie dargestellt. Von da an geht es in dem Sachbuch bis in die Gegenwart, in der Masken neben medizinischen Zwecken vor allem aus praktischen Gründen getragen werden: etwa beim Skifahren, beim Eishockey oder beim Tauchen. Das war in früheren Zeiten anders. Damals versuchten unsere Vorfahren mit Masken beispielsweise die Kraft von Tieren zu bekommen oder einen guten Übergang ins Jenseits zu ermöglichen. Später kamen dann etwa die Nutzung im Theater oder die Prangerfunktion hinzu. So lernt man, dass Masken mannigfaltige Möglichkeiten bieten und die Geschichte der Menschheit entscheidend mitbestimmt haben.