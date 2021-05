Zugegeben: Ich war nicht gerade begeistert davon, mir mitten in der Corona-Krise noch das Artensterben und den Klimawandel in Form von Lektüre ins Haus zu holen. Aber: Mit diesem Buch lohnt es sich. Es zeigt auf, wie die drei Krisen "Pandemien", "Klimawandel" und "Artensterben" zusammenhängen. Wie fein Zusammenspiele in der Natur funktionieren. Wie der Mensch immer wieder reinfunkt und Schaden anrichtet. Wie Wissenschaft die Krisen erforscht und angeht. Und warum wir jetzt handeln müssen. Das Ganze ohne Hysterie, stattdessen mit viel Wissen und Empathie.

Hier kommt geballtes Fachwissen zusammen: Josef Settele ist Professor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle (Saale), außerdem Professor für Ökologie an der Universität in Halle und promovierter Agrarwissenschaftler. Sein Forschungsschwerpunkt ist Insektenkunde. Schon als Kind begeisterte er sich für alles, was krabbelt, besonders aber für Schmetterlinge. Heute leitet er unter anderem das Tagfalter-Monitoring in Deutschland, das einzige deutschlandweite Langzeitmonitoring für Insekten. 2020 wurde er von der deutschen Bundesregierung in den Sachverständigenrat für Umweltfragen berufen.