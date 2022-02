Auf der anderen Seite krümmt sie – wie Einstein entdeckt hat – Zeit und Raum und lässt nahezu unvorstellbare Gebilde wie Neutronensterne oder gar Schwarze Löcher entstehen. Gravitationswellen können das Universum so erzittern lassen, dass wir sein Beben auch noch nach Milliarden Jahren auf der Erde messen können. Fantastisch klingende Objekte wie Pulsare, Wurmlöcher, Gravastars und vieles mehr werden in diesem Buch immer mit dem Fokus auf der Gravitation erklärt.

Der Autor Luciano Rezzolla ist Astrophysiker. Er stammt aus Italien, studierte dort und in den USA, kam dann an das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik nach Potsdam und ist seit 2013 Professor für theoretische Astrophysik an der Universität Frankfurt am Main.