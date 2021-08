Die Quantenphysik ist schon über 100 Jahre alt und ihre Einflüsse reichen bis ins tägliche Leben hinein. Richtig verstanden hat sie aber bislang offenbar noch niemand. Die wohl abenteuerlichste Deutung ist als "Viele-Welten-Theorie" bekannt. Sie sagt nichts Geringeres aus, als dass sich die Welt mit jeder Messung in weitere Welten aufspaltet. Nach dieser Theorie existiert also alles, was wir kennen, unendlich oft.