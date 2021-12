Das Buch beschäftigt sich mit dem Hören in all seinen Facetten. Zunächst wird verständlich und einfach erklärt, wie das Gehör eigentlich funktioniert und was beim Hören in unserem Körper passiert. Außerdem geht es um die Frage, welchen Einfluss Stress und Lärm auf unser Hörvermögen haben. Autor Uso Walter ist selbst HNO-Arzt und gibt tiefe Einblicke in sein Metier: Welche Diagnose- und Behandlungsmethoden gibt es da eigentlich? Ein großer Teil des Buches dreht sich auch um mögliche Therapien von verschiedenen Arten der Schwerhörigkeit und Tinnitus. Und da Patienten gern ein Rezept in den Händen halten, wenn sie seine Praxis verlassen, schreibt Walter, liefert er auch das: Mehrere Checklisten mit den wichtigsten Informationen für ein gesundes Ohr.