Der Wald in Deutschland stößt seit 2017 mehr CO2 in die Atmosphäre aus, als er aufnimmt. Das ist eines der Ergebnisse der vierten Bundeswaldinventur, die das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft am Dienstag in Berlin vorgestellt hat. Die Erhebung bezieht sich auf Daten aus dem Jahr 2022. Der Wald ist eigentlich ein wichtiger CO2-Speicher: 1.184 Millionen Tonnen Kohlenstoff sind aktuell schätzungsweise in lebenden Bäumen gebunden, weitere 46,1 Millionen Tonnen im Totholz.