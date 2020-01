Was die Karte nicht zeigt, ist die Zahl an Tieren, die bereits jetzt durch die Buschfeuer verendet sind. Die Universität Sydney geht derzeit von einer halben Milliarde aus. Wenn auch jedes tote Tier ein Pixel wäre, würde es sehr lange dauern, so eine Karte im Browser darzustellen.

Tatsächlich sind diese Schätzungen sehr vorsichtig. Die Zahl an Tieren, die tatsächlich – direkt oder indirekt – durch die Australischen Waldbrände ums Leben gekommen sind, könnte also noch einmal deutlich höher liegen: "Die Zahlen basieren ja auf einem Report, der schon relativ alt ist, wo es um Abholzung ging, also die Effekte, die Abholzung auf Säugetiere, Vögel und Reptilien hat, hier auch nur in dem Bundesstaat Neusüdwales, und daraufhin wurden halt Schätzungen berechnet", erklärt die Wissenschaftlerin Anke Frank im Deutschlandfunk. Sie ist Ökologin an der Universität Sydney und sagt, diese Schätzungen waren auch damals schon relativ konservativ. "Das Problem ist natürlich, dass Feuer sehr viel schlimmer sind als nur eine reine Abholzung." Auch Auswirkungen auf Tiere und Pflanzensamen, die sich im Boden verstecken, kenne man nicht.