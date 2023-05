"Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wie Spanien, Italien oder Großbritannien sind die Fallzahlen bei uns zum Glück noch niedrig", erklärt der Studienautor Dr. Alexander Aldejohann. "Wir müssen alles dafür tun, dass das so lange wie möglich so bleibt – unsere Erfahrung zeigt, dass jede Infektion mit Candida auris schwer zu behandeln und für Patienten und Patientinnen potenziell lebensbedrohlich ist." Dabei seien die Fälle in Deutschland in keiner Datenbank vollständig erfasst, weshalb man von einer hohen Dunkelziffer ausgehen müsse.

Die Behandlung von C. auris-Infektionen wird durch das Potenzial des Erregers, Resistenzen gegenüber allen verfügbaren Antimykotika-Klassen (Substanzen, die gegen Pilze eingesetzt werden) zu entwickeln, erheblich erschwert. Vom US-amerikanischen Center for Disease Control wird C. auris daher auch als "dringliche Bedrohung" eingeschätzt – die höchste Priorisierungskategorie innerhalb der multiresistenten Krankheitserreger. Häufig stecken sich immungeschwächte Menschen in Krankenhäusern mit dem Pilz an, für sie kann eine Erkrankung im schlimmsten Fall tödlich verlaufen.