Ganz oben stand dabei die Antwort: "Die Preise bei den legalen Quellen sind höher", die rund ein Drittel der Befragten in Kanada und ca. ein Viertel in den USA angaben. Auf Platz zwei kam mit knapp 20 Prozent die Begründung, dass die Beschaffung des Cannabis auf legalem Weg weniger leicht sei – gefolgt von "Autorisierte Verkaufsstellen sind zu weit von dem Ort entfernt, in dem ich lebe/es gibt dort keine". Andere mögliche Gründe, etwa die geringere Qualität des Marihuanas oder der Wunsch, anonym zu bleiben, wurden dagegen deutlich seltener genannt.



"Wir haben auch Unterschiede je nach lokaler Gesetzgebung sowie Veränderungen über die Zeit hinweg beobachtet", erklärt der Studienautor Prof. David Hammond. So seien einzelne Begründungen mit den Jahren weniger wichtig geworden, was zu der steigenden Zahl an Verkaufsstellen in Kanada und den USA und dem gesunkenem Marihuana-Preis dort passe. Interessanterweise habe sich auch die Corona-Pandemie auf die Antworten der Befragten ausgewirkt. Denn zehn Prozent von ihnen gaben an, dass sich die Bedingungen für den legalen Kauf von Cannabis durch die Pandemie verschlechtert hatten. Aber auch hier hätten sich mit der Zeit Lieferservices etabliert, weswegen sich die legalen Beschaffungsmöglichkeiten zuletzt wieder verbessert hätten.