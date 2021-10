Neben Shatner wird Audrey Powers, Blue Origin 's Vize-Präsidentin für Missionen und Flug-Operationen, an Bord von New Shepard NS-18 sein. Die beiden weiteren Besatzungsmitglieder sind Chris Boshuizen und Glen de Vries. Der gesamte Flug wird rund zehn Minuten dauern. Beim Erstflug am 20. Juli erreichte die Rakete nach 3:50 Minuten 107 Kilometer. Dabei und während der folgenden Minuten herrscht an Bord der Kapsel Schwerelosigkeit. Die letzten gut zwei Minuten schwebt das Raumschiff an Fallschirmen Richtung Erde.