Es war eine Sensation an der TU Dresden: Drei Wissenschaftler um Professor Manfred Curbach erhielten 2016 für die Erfindung von Carbonbeton den Deutschen Zukunftspreis - eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen für technische Innovationen in Deutschland. Und das zu Recht, scheint es. Denn die Eigenschaften von Carbonbeton als Baustoff können sich sehen lassen:

Bei diesem Potential möchte man meinen, dass Carbonbeton in aller Munde ist und großflächig eingesetzt wird. Das ist aber noch nicht der Fall, sagt Curbach, Direktor des Instituts für Massivbau an der TU Dresden. Die Anwendungsmöglichkeiten beziehunsgweise sogar die Existenz des Leichtbaustoffs seien immer noch nicht umfassend bekannt.

Das soll sich aber in den kommenden Jahren ändern. Bereits jetzt zeugen Beispiele wie ein luftig-leichter Pavillon im thüringischen Kahla, ein verstärktes Zucker-Silo in Uelzen oder eine Fußgängerbrücke in Kempten von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.