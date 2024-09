Warum eine Brücke kollabiert, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Eine Hauptursache ist der Mensch: Konstruktionsfehler, Überladung, aber auch fehlende Überwachung zählen zu den Hauptursachen. Allerdings auch Kollisionen, wie zum Beispiel der dramatische Brückeneinsturz in Baltimore im Frühjahr gezeigt hat. Häufig passieren Brückeneinstürze auch während der Konstruktion, sie sind also noch gar nicht für den Verkehr freigegeben. Zu Personenschäden kann es dann aber trotzdem kommen, etwa bei Arbeitenden oder durch herabstürzende Brückenteile.

Neben dem Menschen gilt die Natur als Hauptursache – wobei das auch nicht ganz so einfach zu sagen ist. Neben Erdbeben kann Extremwetter wie Starkregen und Hochwasser zum Einstürzen von Brücken führen. In Zukunft könnten Brückeneinstürze auch zu den Folgen des Klimawandels gerechnet werden, weil Extremwettersituationen durch die Erderwärmung häufiger werden. Letztendlich landen wir auch hier wieder beim Menschen als Verursacher.

Erst am 19. Juli führten Starkregen und Hochwasser zu einem verheerenden Brückeneinsturz in China, bei dem mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen sind. Hier stürzt ein dreispuriger Teilabschnitt der sechsspurigen Straße ins Wasser.

Im März ist der zentrale Stahlfachwerkteil der Autobahnbrücke über die Route vom Nordatlantik zum Hafen in Baltimore eingestürzt, nachdem ein Containerschiff einen Pfeiler gerammt hatte. Bei dem Unglück, das mitten in der Nacht passierte, wurden sieben Bauarbeiter in die Tiefe gerissen, von denen sechs starben. Sowohl Brücke als auch das plötzlich manövrierunfähige Schiff waren Inspektionen zufolge in einem guten Zustand, jedoch gab es beim Schiff zuvor mehrere Stromausfälle.