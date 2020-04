Bergsteiger wissen: Oben, in den sprichwörtlich eisigen Höhen, wird die Luft immer kälter. Doch das ändert sich ab etwa 80.000 Metern über dem Boden. Dort beginnt die sogenannte Thermosphäre, die bis in 500 Kilometer Höhe reicht. Und die ist aufgrund der eintreffenden Sonnenstrahlung ziemlich heiß, 1.700 Grad am Tag und 300 Grad in der Nacht.