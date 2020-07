Unter den verbotenen Drogen ist Cannabis die Nummer eins in Deutschland. Laut dem Epidemiologischen Suchtsurvey haben 2018 rund 3,7 Millionen Deutsche Cannabisprodukte wie Marihuana oder Haschisch konsumiert, das entspricht 7,1 Prozent der Bevölkerung. Vorbei sind dabei die Zeiten, in denen Kiffen als ungefährlich galt. Denn die Droge ist in den vergangenen Jahren durch Züchtung immer potenter geworden.

Cannabidiol wird derzeit immer populärer: Es wirkt vor allem beruhigend, hat aber keine Rauschwirkung wie das THC. In vielen Ländern ist es deshalb legal, auch in Deutschland wurden in den vergangenen Jahren immer mehr CBD-Produkte wie Kapseln, Tees oder Öle verkauft. Mediziner testen, ob es sich für Schmerztherapien eignet. Andere Forscher glauben sogar, es könnte gegen die Corona-Krankheit Covid-19 eingesetzt werden. Die neue, im Fachjournal The Lancet Psychiatry erschienene Studie von Forschern um Tom Freeman schlägt CBD nun auch als Therapeutikum für Cannabis-Abhängige vor.