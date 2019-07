Chandrayaan ist Sanskrit, klingt geheimnisvoll, heißt übersetzt allerdings schlicht Mondfahrzeug. Am Montag startet Indien den zweiten Anlauf, die Raumsonde Chandrayaan-2 mit einer Rakete ins All und von dort weiter zum Mond zu befördern. Der erste Versuch am 15. Juli war aufgrund eines technischen Problems angebrochen worden.