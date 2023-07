Außerdem will die Isro mit ihrem Antriebsmodul (das Fahrzeug, das Lander und Rover zum Mond bringt) ein neues Instrument testen. Mit Shape (Spectro-polarimetry of Habitable Planet Earth) will die Behörde in Zukunft mehr über die atmosphärische Zusammensetzung von Exoplaneten herausfinden. Bei dieser Mission soll Shape getestet werden, in dem die Erde als Testobjekt verwendet wird. Das Instrument wird unseren Planeten von der Mondumlaufbahn aus beobachten. Anders als bei den vorherigen Missionen wird bei Chandrayaan 3 kein neuer Orbiter mitfliegen.