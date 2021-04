Neu: geballtes Wissen in der ARD Mediathek

Die Nachfrage lag in Gestalt einer beeindruckenden Zahl auf der Hand: Mehr als 40 Prozent aller User:innen im Alter von 14 bis 70 suchen Wissensinhalte in der ARD Mediathek. Die Zeit war also reif für einen eigenen Themen-Channel, der jetzt Wirklichkeit wird. Unter ard-mediathek.de/wissen werden ab sofort Dokus, Reportagen und andere Wissensformate in der ARD Mediathek gebündelt und - sorgfältig nach Themengebieten kuratiert - für Wissenshungrige aller Altersgruppen zugänglich gemacht.

Ziel des neuen Channels ist es dabei ausdrücklich nicht, ein mediales Zuhause für ein nerdige Special-Interest-Publikum zu sein. Der Spaß am Wissen soll im Vordergrund stehen, der Bezug zur Lebenswirklichkeit der Zuschauer:innen darf niemals verloren gehen. Entsprechend breit angelegt ist das Themenspektrum, das Besucher auf der Channel-Seite in Form von sogenannten Widgets erwartet: Es reicht von Ökologie über Gesundheit, Psychologie und Klima bis hin zu Digitalisierung, Raumfahrt und Weltall.

Dokus, längere Reportagen und serielle Formate bilden dabei den Kern des Angebots, denn die stehen bei der angepeilten Zielgruppe besonders hoch im Kurs. Doch das beim Bayerischen Rundfunk angesiedelte Kuratierungsteam betont, dass weder die Themenschwerpunkte noch der Fokus auf bestimmte Formate in Zement gegossen sind. So soll im Channel auch Raum für Inhalte sein, die eigentlich auf anderen Plattformen zuhause sind. Zum Start sind dies zum Beispiel die Videos von YouTuberin Mai Thi Nguyen-Kim, deren Kanal MaiLab mit 1,2 Millionen Abonennten zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Angeboten im Bereich Wissen zählt.

Der weitgefasste Wissensbegriff bedeutet auch, dass Überschneidungen zu anderen Themenwelten in der ARD Mediathek wie zum Beispiel "Natur | Erlebnis Erde" oder "Geschichte" nicht nur möglich, sondern ausdrücklich erwünscht sind. Mehrfach-Kuratierungen, so die Erkenntnis der Redaktion, erleichtern interessierten Zuschauer:innen den Zugang zu den Inhalten.

Zum Launch ist der Mitteldeutsche Rundfunk bereits mit zahlreichen Inhalten dabei. So findet sich beispielsweise im Themenbereich "Grüne Lunge in Gefahr | Unser Wald" die Echt-Reportage "Patient Wald - Operation am offenen Herzen?", die bereits in der MDR Mediathek stark nachgefragte Doku "Die Slawen - unsere geheimnisvollen Vorfahren" schmückt das Widget "Echt evolutionär | Wie wir wurden, was wir sind".