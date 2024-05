In ihrer Untersuchung mit 272 Teilnehmenden konnten die Forschenden einen sogenannten Echokammer-Effekt nachweisen. Durch die im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen engere Auswahl an Informationen, die Chatbots bieten, würden diese bereits vorhandene Einstellungen der User widerspiegeln. Das hänge damit zusammen, dass Menschen in Chatbots zu einer natürlichen Sprache tendierten, die Chatbots wiederum in ihrer Antwort aufgriffen. So würden etwa bei der Frage nach den Vorteilen von Studiendarlehen nur die Vorteile aufgeführt, statt auch über die Nachteile aufzuklären.