Künstliche Intelligenz ChatGPT kann nur teilweise mit Menschen mithalten

Hauptinhalt

Der im November 2022 veröffentlichte Chatbot ChatGPT bestimmt derzeit die Schlagzeilen. Forschende vom Max-Planck-Instituts für biologische Kybernetik in Tübingen haben nun das zugrundeliegende Sprachmodell GPT-3 einem Praxistest unterzogen und festgestellt: In manchen Bereichen kann GPT-3 schon mit Menschen mithalten, in anderen mangelt es dagegen, weil ihm offenbar die aktive Interaktion mit der Welt fehlt.