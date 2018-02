Warum in Bitterfeld die größte Kläranlage des Landes steht

Die Leitwarte im Chemiepark Leuna glaubt man aus Action-Filmen zu kennen. Monitor an Monitor – mit Zahlenkolonnen, Schaltplänen und Meldungen. Von Gaskraftwerk, Dampfnetz oder Wasserversorgung. Die geballte Kompetenz aus Sensoren und Computern, gesteuert von einem Operator. Doch das alles reicht nicht. Ein paar Mitarbeiter sind wie kleine Aufklärungstrupps ständig in den Anlagen unterwegs, erklärt Thomas Räcke von InfraLeuna. Diese Kollegen heißen Läufer.

Glaubt man kaum, ist aber so. Die Läufer hören, was Sensoren nicht messen können. Ob die Gas-Turbine zum Beispiel wirklich rund läuft.

Idiotentest ist natürlich nicht der offizielle Name. Trotzdem nennen ihn in Leuna viele so. Den Test muss jeder Besucher des Chemieparks absolvieren. Egal ob Lastwagenfahrer oder Reporter. Die Prozedur erinnert an fast vergessene Fahrschul-Stunden. Ein Computer zeigt einen kurzen Film – zum Beispiel zum strikten Rauchverbot im gesamten Park. Zur Höchstgeschwindigkeit oder was zu tun ist, wenn die Sirene losgeht. Dann wird der Besucher abgefragt. Und zwar – je nach Bedarf – in bis zu 30 Sprachen.