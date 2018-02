Er ist etwa 1300 Hektar groß, da könnten ungefähr 1800 Fußballfelder platziert werden: Der Chemiepark in Leuna. 90 Kilometer Gleise verlaufen zwischen den Anlagen, die vor mehr als 100 Jahren am Reißbrett geplant wurden. Infra-Leuna-Chef Christof Günther spricht vom größten abgeschlossenen Chemiepark Deutschlands. Mit der Total-Raffinerie im Herzen, die ihr Rohöl über die Druschba-Pipeline aus Russland bezieht.

Hier kommen ungefähr 12 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr in den Chemiestandort rein. Dieser Rohstoff wird vollständig umgesetzt. Da gibt es fast keinen Abfall. Das ist nur möglich durch den engen Stoffverbund, den wir hier in Leuna haben. Stoffverbund heißt: Die Raffinerie produziert zunächst Rohbenzin. Daraus machen andere Unternehmen dann weitere Grundchemikalien. Und am Ende dieser Kette steht zum Beispiel spezielle Nylonfolie - aus der Schutzhüllen für Tabletten gemacht werden.

Wir sind sozusagen die Klammer um die Chemiebetriebe hier, die am Ende dazu führt, dass die Betriebe so zusammenarbeiten, als wäre es nach wie vor nur ein Betrieb, als gäbe es noch immer das große Kombinat. Und das obwohl es mittlerweile über 20 Chemiebetriebe sind aus zehn verschiedenen Nationen.

Ich glaub um einen Park, einen Chemiepark zu bewerten muss man in die Geschichte reinschauen. Und da geht es auch nicht um besser oder schlechter. Sondern um anders. Bitterfeld-Wolfen fing an, Chemiegeschichte zu schreiben vor 125 Jahren. Und über Jahrzehnte hat sich der Standort dann weiter entwickelt.

Hochspezialisierte Mittelständler reihen sich an ein Pharmawerk von Bayer. Daneben gewöhnliche Industriebetriebe. Das 1.200 Hektar große Gelände ist offen zugänglich, nicht abgeschottet wie Leuna. Schluss ist erst am Werktor - zum Beispiel bei Akzo Nobel.

Einen Stoffverbund gibt es also in beiden Parks. Was in Leuna die Raffinerie, ist in Bitterfeld-Wolfen Akzo-Nobel mit seiner Chlor-Alkali-Elektrolyse. Denn ohne Chlor keine Autoscheinwerfer, keine Arzneimittel und natürlich auch - kein sauberes Schwimmbad.