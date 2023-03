Das, so das Ergebnis der Untersuchung, ist ein Trugschluss. Denn auch die größeren Moleküle zerfallen in kleinere, die immer noch schädlich sind und in Lebensmittel und die Umwelt gelangen können. Untersucht wurden 42 papierbasierte Verpackungen und Schalen, die in Fast-Food-Restaurants in Toronto gesammelt wurden. Ein als toxisch bekanntes PFAS – 6:2 FTOH (6:2 Fluortelomeralkohol) – war laut der Studie die am häufigsten in diesen Proben nachgewiesene Verbindung. Über zwei Jahre maßen die Forschenden die Konzentration der PFAS und stellten fest, dass sie bei einer Lagerung im Dunkeln und bei Raumtemperatur um 85 Prozent abnahm. Der größte Teil davon waren die vermeintlich sichern polymeren PFAS, die so in die Umwelt abgegeben wurden.