So können unter anderem neue Typen sogenannter photochemischer Schalter entwickelt werden. Solche "Photoschalter" spielen in der Medizin und Biomedizin eine wichtige Rolle. Durch sie können zum Beispiel Wirkstoffe im menschlichen Körper gezielt von außen durch Licht angeregt und deren Wirkung an Ort und Stelle aktiviert werden. Die Studie von Teichert und Kollegen erschien in der renommierten Fachzeitschrift "Nature Chemistry".