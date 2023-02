China kann durch seine "Sauberes Heizen" Politik die Verschmutzung der Luft in den größten Metropolen deutlich verringern. Wie aus einer aktuellen Studie der Universitäten Birmingham in Großbritannien und der Nankai Universität in China hervorgeht, konnte die Belastung mit Feinstaub und Schwefeldioxid (SO2) seit 2015 reduziert und damit im Jahr 2021 schätzungsweise 23.000 vorzeitige Todesfälle in Folge der Luftverschmutzung verhindert werden.