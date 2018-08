Das Weltraumteleskop Hubble könnte zu diesem Zeitpunkt schon seinen Dienst eingestellt haben. Allerdings wäre sein Nachfolger, das James-Webb-Teleskop, dann bereits im All. Es soll nach derzeitigen Plänen 2020 starten. Anders als Hubble und das chinesische Teleskop wird es jedoch 1,5 Millionen Kilometer entfernt von der Erde am sogenannten Lagrange-Punkt 2 stationiert. Der liegt an einer günstigen Stelle, an der der Schatten der Erde das Licht der Sonne abschirmt und so optimale Beobachtungsbedingungen herschen. Auch die ESA hat dort bereits zwei Teleskope stationiert.