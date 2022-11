Auch die Auswirkungen von Raketenstarts, zurückfallenden Raketenstufen und zurückkehrenden Raumfahrzeugen auf die Ozonschicht sehen die britischen Wissenschaftler kritisch. Die Starts würden die obere Stratosphäre am stärksten treffen, also genau jenen Teil der Atmosphäre, der nach dem Montreal-Protokoll als einziger eine starke Ozon-Erholung aufweise. Die Ozonschicht schützt die Erde vor aggressiver ultravioletter Sonnenstrahlung.

Ein anderes großes Problem von Raketenstarts ist ihr enorm großer Kohlendioxid-Ausstoß sowie die Produktion schädlicher Stickoxide. So haben Wissenschaftler der Universität Nicosia auf Zypern berechnet, dass eine moderne Rakete während eines ein Kilometer langen Flugabschnitts in 70 Kilometer Höhe so viel CO2 ausstößt wie normalerweise 26 Kubikkilometer Luft in dieser Höhe enthalten. Grund dafür ist die geringere Luftdichte in diesem Bereich.

Doch auch weiter unten sind die Umweltbelastungen durch Raketenstarts enorm: In einer Höhe von bis zu zehn Kilometern hält der höhere Luftdruck die Abgasfahne der Rakete zusammen und damit heiß, so dass sich Stickoxide (Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid) bilden können. Die Menge der Stickoxide in einer Raketenspur ist dabei so groß, dass es für Menschen gesundheitsschädlich wäre, berichten die zypriotischen Forscher im Fachjournal "Physics of Fluids".



Kritisch sehen viele Wissenschaftler auch den aufkommenden Weltraumtourismus, den Firmen wie Space-X, Blue Origin und Virgin Galactic planen. "Solche Raumflüge sind klimaschädlich und eine reine Ressourcenverschwendung, nur weil einige reiche Leute dies als Statussymbol entdeckt haben", kritisiert Knud Jahnke vom Max-Planck-Institut (MPI) für Astronomie in Heidelberg. Seine britischen Kollegen vom University College London rechnen zudem damit, dass der Weltraumtourismus künftig den Ozonverlust über dem Nordpolargebiet massiv steigen lassen wird.