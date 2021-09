Aber offenbar ging dann doch nicht alles nach Plan. Vier Tage später erklären Chinas Staatsmedien in einer offiziellen Meldung: "Die Rakete flog normal und der Satellit wurde präzise in die Umlaufbahn gebracht. Während des Fluges der Rakete kam es zu abnormalen Betriebsbedingungen des Satelliten, und die spezifischen Ursachen werden weiter analysiert und untersucht," heißt es darin. Was nun genau mit dem Satellit geschehen ist, ob er funktioniert oder technische Probleme hat, ist bislang unklar. Ob der seltsame Blitz am Himmel, der nach dem Start in New South Wales in Australien gesichtet wurde und auf Twitter für Schlagzeilen sorgte, mit dem Raketenstart und dem Satelliten zu tun hat, ist ebenfalls offen. Auch von der chinesischen Space-Agentur CASC (China Aerospace Science and Technology Corp) gibt es bislang keine Informationen.