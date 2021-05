Sogenannte Totimpfstoffe basieren auf einem lang bekannten und vielfach angewendeten Prinzip: Viren, die eine Krankheit auslösen, werden in Zellkulturen vermehrt und anschließend mit technischen Verfahren teilweise zerstört. Danach können sie Menschen nicht mehr infizieren. Aber sie können dem Immunsystem noch die feindlichen Eiweiße zeigen, gegen die unser Abwehrsystem dann Antikörper und T-Zellen aufbaut, die dann wiederum vor ansteckenden Viren schützen. Solche Totimpfstoffe sind beispielsweise bei der Grippe-Impfung möglich. Jetzt hat das Nationale Biotech-Institut Chinas Daten aus seiner Phase-3 Studie an zwei Corona-Totimpfstoffen im renommierten Journal JAMA veröffentlicht. Die von Sinopharm vertriebenen Impfungsstoffe könnten entscheidend dazu beitragen, die Pandemie überall auf der Welt zu stoppen.

Viruslinien von ersten Corona-Patienten

Ein zentraler Vorteil der Totimpfstoffe ist ihre Lagerfähigkeit. Sie können bis zu mehrere Jahre bei Kühlschranktemperaturen von 2 bis 8 Grad Celsius aufbewahrt werden und behalten ihre Wirksamkeit noch, wenn sie rund 24 Stunden bei Raumtemperatur gelagert wurden. Das macht sie deutlich leichter in entlegene Weltgegenden transportierbar als die mRNA Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer, die stark gekühlt bei -8 bis -70 Grad aufbewahrt werden müssen.

Für ihren Totimpfstoff haben die chinesischen Forscher zwei Viruslinien genutzt, die sie zu Beginn der Pandemie von zwei Patienten in einem Krankenhaus in Wuhan isoliert hatten. Die Impfstoffe tragen jetzt die Bezeichnungen WIV04 und HB02. Sie werden jeweils mit einem Verstärker versehen, in diesem Fall Aluminiumhydroxid, genannt Alum.

Die nun vorgelegten Ergebnisse basieren auf der klinischen Phase-3 Studie, die ab Juli 2020 in den Vereinten Arabischen Emiraten und in Bahrein durchgeführt wurden. Die Mediziner rekrutierten insgesamt rund 40.500 Versuchsteilnehmer und teilten sie in drei Gruppen zu jeweils 13.500 Teilnehmern. Gruppe A erhielt zwei Dosen mit jeweils 5 Mikrogramm von WIV04, Gruppe B bekam zwei Mal 0,45 Mikrogramm HB02 und Gruppe C lediglich den Impfstoffverstärker Alum.

Zwei Fälle von schweren Nebenwirkungen

Die Effizienz der Impfstoffe wurde anhand von Infektionen gemessen, die frühestens 14 Tage nach der zweiten Dosis auftraten. Bei WIV04 (Gruppe A) kam es zu 26 symptomatischen Infektionen, zu 21 bei HB02 (Gruppe B) und in der Kontrollgruppe waren es 95 Infektionen. Daraus errechneten die Mediziner eine Effektivität für WIV04 von 72,8 Prozent und 78,1 Prozent für HB02. Unter keinem der geimpften Versuchsteilnehmer kam es zu schweren Covid-Verläufen. Diese traten lediglich zwei Mal in der Kontrollgruppe auf.

Unerwünschte Nebenwirkungen traten bei allen drei Gruppen relativ gleichmäßig auf. In der WIV04 Gruppe berichteten 44,2 Prozent der Teilnehmer (5.957 Personen) von solchen Effekten. Bei HB02 waren es 41,7 Prozent (5.623 Personen) und bei reinem Alum 46,5 Prozent (6.250 Personen). Am häufigsten traten Schmerzen an der Einstichstelle auf (je nach Gruppe bei 20 bis 28 Prozent der Teilnehmer), gefolgt von Kopfschmerzen (in allen drei Gruppen jeweils rund 13 Prozent). In 201 Fällen kam es zu schweren Nebenwirkungen (in allen drei Gruppen jeweils rund 0,5 Prozent).