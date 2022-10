Citizen Science Alte Bohnen werden wiederentdeckt

In Deutschland sind es meist die Grünen Bohnen, die in Gärten sprießen und später auf dem Teller landen. Sie werden auch Gartenbohnen, Schnittbohnen, Buschbohnen oder Stangenbohnen genannt. Und auch wenn es ganz verschiedene Sorten gibt: Die Welt der Bohnen ist noch sehr viel größer.



Viele Bohnenarten sind in Vergessenheit geraten, bei den meisten Menschen jedenfalls. Nicht aber im Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben in Sachsen-Anhalt. Tiefgekühlt bei minus 18 Grad lagert dort das genetische Backup von Tausenden Bohnenarten. Es sind die Ergebnisse jahrhunderterlanger Bohnenzüchtung - und vielleicht Lösungen für die Probleme von morgen. Denn unter den vielen Arten werden sicher auch welche sein, die besser mit Hitze und Trockenheit zurechtkommen als unsere bekannte Grüne Bohne.