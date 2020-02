Neue Technik bringt neue, gigantische Datenmengen mit sich, die die Wissenschaft allein nicht mehr auswerten kann. Das ist nicht nur in der Astronomie so, sondern auch in vielen anderen Fachbereichen. "Citizen Science", die "Bürgerwissenschaft", hat deshalb in den vergangenen Jahren in der Forschung immer mehr an Bedeutung gewonnen. In der Astronomie gibt es bereits gute Erfahrungen damit. Für die Sternwarte Hamburg ist das jedoch Neuland. Sie ist gemeinsam mit der Universität Bielefeld Federführerin des Projekts "Radio Galaxy Zoo: LOFAR".

In dieser Hinsicht also kann künstliche Intelligenz den Menschen noch nicht ersetzen. Für Leute mit Lust auf Neues aus dem All gibt es daher jede Menge Arbeit: In nur sechs Monaten sollen mehr als 500.000 Aufnahmen des Radioteleskops "LOFAR" mit Aufnahmen herkömmlicher optischer Teleskope verglichen werden. So werden bekannte Objekte bestimmt - oder unbekannte entdeckt. Besondere Vorkenntnisse braucht man dafür nicht, nicht einmal ein Teleskop. Ein Computer mit Internetzugang und ein bisschen Konzentrationsfähigkeit reichen aus, um beim "Galaxien-Puzzle" mitzumachen. Ein Nervenkitzel für passionierte Sternengucker, denn kein Mensch weiß bis jetzt, was das neue Radioteleskop in den unendlichen Weiten so alles im Bild festgehalten hat: