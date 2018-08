Als erstes modernes Projekt von Bürgerforschung gilt eine Vogelzählung im Jahr 1900. Der US-Ornithologe Frank Chapman rief seine Landsleute dazu auf, zu Weihnachten nicht nur Vögel zu schlachten, sondern über die Feiertage mal etwas Sinnvolles zu tun. Bis heute hat sich diese Tradition unter einer feststehenden Bezeichnung erhalten: Der "Christmas Bird Count" in den USA. Und dabei geht es darum, am Weihnachtstag alle Vögel zu zählen, die man gesehen hat.

Am Beginn, vor fast 120 Jahren, gab es den Begriff "Citizen Science" allerdings noch nicht. Er tauchte erst viel später auf, in einer Veröffentlichung aus dem Jahre 1995, so David Ziegler von der Internet-Plattform buergerschaffenwissen.de .

Der Begriff bezog sich stärker auf eine politische Dimension. Eine Wissenschaft, die danach fragt, wie Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen im Sinne einer Emanzipation besser umsetzen können. Das wurde dann aufgegriffen und von anderen Autoren stärker in die Richtung interpretiert, wie es heute gesehen wird: Dass es vor allem darum geht, dass Bürgerinnen und Bürger die Wissenschaft unterstützen, Daten aufnehmen oder an anderen Punkten im Forschungsprozess tätig werden.

Bürgerforschung - oder eben Citizien Science - ist eigentlich nichts Besonderes. Es erscheint uns heute nur so, in Zeiten, wo Wissenschaft professionell vor allem an Universitäten und Instituten betrieben wird. Wir haben nur vergessen, dass es nicht immer so war.