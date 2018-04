Klimaforschung in Sachsen Kann uns der Wald noch retten?

Thomas Grünwald, Professor am Institut für Hydrologie und Meterologie an der TU Dresden erforscht den CO2-Austausch zwischen Boden, Pflanzen und Athmosphäre. Einmal wöchentlich fährt er zur Messstation - die etwa zehn Autominuten von seinem Büro entfernt ist: Sie ist eine von 13 deutschen Stationen im europäischen Treibhausgasbeobachtungsnetz.

Da messen wir Bodentemperatur, Bodenfeuchte jeweils in verschiedenen Tiefen und den Bodenwärmestrom. Mit den Netzen messen wir wie viel Biomasse in Form von Nadeln und Laub hier auf den Waldboden fällt.

Hoch oben über den Bäumen in 42 Metern Höhe auf einem Mast sind Sensoren und Luftschläuche angebracht, die messen wie viel Sauerstoff und CO2 aus dem Ökosystem in die Athmosphäre aufsteigen. 20 Messungen pro Sekunde sind notwendig, um festzustellen wie auch schnelle, kleine Wirbel die Atmung des Waldes mit der Luftschicht oberhalb vermischen.

Der aktuelle Wert von 436 ppm, also CO2-Teilchen pro Million, ist sehr hoch. Das war aber nicht anders zu erwarten, sagt Thomas Grünwald. Denn der Baum befindet sich quasi in einem Ruhezustand, wenn Frost herrscht und Schnee liegt. Dann gibt es weder durch Photosynthese eine CO2-Aufnahme, noch gibt es eine CO2-Abgabe über den Boden. Der Wald hält sozusagen Winterschlaf. Wenn die Temperaturen wieder steigen, beginnen die Nadelbäume als erste mit der Photosynthese.

Bildrechte: MDR/ Karsten Möbius



Thomas Grünwald hat auch dafür genaue Werte. 17 Tonnen CO2 bindet der Tharandter Wald pro Jahr und Hektar.



Wie viel CO2 die gesamte sächsische Waldfläche im Vergleich zu dem aufnehmen kann, was an CO2 in Sachsen in die Luft geblasen wird, hat er auch überschlagen.



Dazu hat er die Werte seiner Meßstation mit den Zahlen des Sachsenforsts kombiniert: