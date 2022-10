Im Zuge der Studie fiel auf, dass die "Viel-Spieler" sich in einem Punkt von den "Nicht-Spielern" unterschieden: Bei der Bearbeitung der vorgegebenen Aufgaben waren ihre Gehirne aktiver. Das ermittelten die Forschenden mithilfe des sogenannten BOLD-Kontrasts. Dieser Kontrast (engl. blood oxygenation dependent) beschreibt, dass sich das MRT-Bild eines Gehirns abhängig vom Sauerstoffgehalt der roten Blutkörperchen verändert. Weil dieser Sauerstoffgehalt steigt, wenn unser Gehirn aktiver ist, erlaubt er Rückschlüsse über die kognitive Aktivität. Die Gehirne der "Viel-Spieler" schienen (zumindest in der Studie) aktiver zu sein, als die Gehirne derjenigen, die keine Videospiele spielten. Im Zuge der Tests hatten erstere auch eine deutlich kürzere durchschnittliche Reaktionszeit.

Sollten Kinder also nun so viel Videospielen wie möglich, für die kognitive Leistungsfähigkeit? Ganz so einfach ist es nicht. Unter den "Viel-Spielern" in der aktuellen Studie war aggressives Verhalten beispielsweise deutlich ausgeprägter als bei den "Nicht-Spielern".

Dass Videogames das menschliche Gehirn quasi "trainieren" könnten, ist ein interessanter Gedanke – aber: die Studie hat auch ein paar Schwächen. So wurde beispielsweise bei der Unterscheidung der Kinder in "Nicht-Spieler" und "Viel-Spieler" nicht mehr weiter spezifiziert, welches Videospiel die Kinder denn nun im Einzelnen spielen. Und so heterogen die Videospiellandschaft mittlerweile ist, so unterschiedlich sind auch die Anforderungen, die die Games an das Gehirn stellen. Vom Ego-Shooter bis zum meditativen Puzzlespiel ist alles vertreten – und wenn Videospiele den vermuteten Einfluss auf das Gehirn haben, müssten sich je nach Art des Spiels auch große Unterschiede feststellen lassen.