Das klingt vielversprechend: Ein Forschungsteam der Berliner Charité hat im Blut von Menschen mit Covid-19-Erkrankung Antikörper gefunden, die sich offenbar für eine passive Impfung gegen Sars-Cov-2 eignen. Aus dem Blut der Patienten waren im Labor fast 600 verschiedene Antikörper isoliert worden. Diese sogenannten neutralisierenden Antikörper docken am Virus an und verhindern, dass das Virus in Zellen eindringt und sich vermehrt. Aber nicht alle Antikörper sind gleich effektiv. "Drei gelten für eine klinische Entwicklung als besonders vielversprechend", sagt Prof. Dr. Harald Prüß vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., der zur Forschungsgruppe gehört.

Mit den besonders effektiven Exemplaren wurde weiter geforscht, indem sie in der Petrischale künstlich reproduziert wurden. Ob das Prinzip funktioniert, wurde zunächst an Hamstern getestet. Die Rechnung scheint aufzugehen, wie Projektkoordinator Dr. Jakob Kreye, verdeutlicht:

Was unterscheidet die passive von der aktiven Impfung? Der Schutz durch eine passive Impfung ist weniger beständig als durch eine aktive. Allerdings greift bei einer passiven Impfung die Schutzwirkung quasi sofort. Bei einer aktiven Impfung muss diese sich erst aufbauen. Gäbe es beide Möglichkeiten der Impfung, könne je nach Situation flexibel reagiert werden, erklärt Prüß. Bis es soweit ist, muss noch ein Industriepartner gefunden werden, damit die von den Berliner entdeckten neutralisierenden Antikörper in großen Mengen produziert werden können. Frühestens Ende des Jahres könnte der Stoff dann in klinischen Studien an Menschen erprobt werden.