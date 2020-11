Corona: Superspreader infizieren im Schnitt 20 weitere Menschen

Das Phänomen des sogenannten Superspreadings wurde bereits Anfang Februar deutlich, als eine 61-jährige Anhängerin einer religiösen Sekte in Südkorea dutzende Besucher eines Gottesdienstes ansteckte und so die Ausbreitung von Sars-CoV-2 in dem asiatischen Land in Gang setzte. Im weiteren Verlauf der Pandemie stellten Beobachter dann immer häufiger fest: Solche Massenansteckungen scheinen eine zentrale Rolle bei der Ausbreitung von Corona zu spielen. Wie zentral diese Rolle ist, haben die beiden Mathematiker Felix Wong und James Collins vom Massachusetts Institute of Technology (Cambridge/USA) in einer Studie berechnet, die jetzt im Fachjournal PNAS erschienen ist. Wong und Collins sammelten einerseits empirische Daten zu Super-Ausbreitungsereignissen bei Sars-CoV-2 und seinem Vorgänger Sars. Mit diesen Daten fütterten sie dann statistische Modelle aus der Extremwerttheorie. Die stammt aus der Finanzmathematik und ist spezialisiert auf Verteilungen, bei denen es extreme Ränder gibt.