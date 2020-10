Wie hoch ist das Risiko, dass kleinste Staubpartikel, sogenannte Aerosole, das Coronavirus in geschlossenen Räumen übertragen? Über diese Frage debattieren Wissenschaftler seit Beginn der Pandemie, bislang meist mit widersprüchlichen Ergebnissen. Während die einen Forscher glauben, die Gefahr werde unterschätzt, deuten andere Studien auf eher geringe Risiken hin. Bei den Auswertungen von Experimenten kommt ein Team von Physikern und Medizinern der Uni Amsterdam jetzt zum Ergebnis, dass gutes Durchlüften die Weitergabe von Coronaviren durch Staubpartikel sehr unwahrscheinlich macht. Die Forscher maßen mit Hilfe von Lasern, wie sich große und kleine Tröpfchen verteilen, wenn Testpersonen sprachen oder husteten. Ergebnis: Die Aerosole verteilten sich relativ schnell. Große Tröpfchen fielen zu Boden. Kleinere Tröpchen standen zwar länger in der Luft, enthielten aber auch deutlich weniger Viren und waren dadurch weniger gefährlich. Fazit der Forscher: Gut belüftete Gebäude, wie etwa Bahnhöfe, Flughäfen oder moderne Büros mit einem modernen Belüftungssystem seien relativ sicher. Selbst wenn hier eine mild symptomatische Person beim Husten Viren in die Umgebungsluft verteile, sei das Übertragungsrisiko bereits wenige Minuten später sehr gering. Die Ergebnisse, so die Forscher weiter, unterstützen die Wirksamkeit des Tragens von Masken, sozialer Distanzierung und anderer Maßnahmen zur Ausbreitung größerer Tröpfchen.