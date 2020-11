Ein internationales Forscherteam unter der Leitung von Mark Harrison von der Universität Exeter in Großbritannien empfiehlt den Schutz tropischer Moore zu verstärken, um die Menschheit vor weiteren Pandemien zu bewahren. Tropische Moore seien ein Hotspot der Biodiversität auf der Erde und damit zugleich Heimat der Wirtstiere zahlreicher Viren und Mikroorganismen. Unter anderem durch Brandrodung und Wilderei verkleinere die Menschheit diese Habitate aber stetig und rücke immer näher an die Wirte potenziell gefährlicher Krankheitserreger heran. Dazu gehören auch sogenannte Vektoren, wie Mücken, die Infektionen schnell verbreiten könnten. So werde die Gefahr von Zoonosen vergrößert, also das Überspringen von ansteckenden Krankheiten von Tieren auf Menschen. Hinzu komme: Das Abbrennen solcher Moore verschmutze die Luft mit Feinstaub und mache so die Menschen anfälliger für Erkrankungen der Atemwege, wie Covid-19. Unglücklicherweise verschärfe die aktuelle Pandemie die Gefahren. Aufklärungskampagnen zum Schutz der Moore mussten unterbrochen werden und die wirtschaftliche Not vieler Menschen sei größer geworden, was wiederum den Anreiz zur Ausbeutung der Natur erhöhe. Nachhaltiger Schutz für diese Gebiete schütze daher auch die Gesundheit der Menschen, lautet das Fazit der Studie.