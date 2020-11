In den USA haben Forscher rund 2.000 Rekruten für den Dienst als Marinesoldat untersucht. Die Rekruten mussten vor ihrer Grundausbildung zwei Wochen in überwachter Quarantäne verbringen. Trotzdem kam es in dieser Zeit zu mehreren Übertragungen des neuen Coronavirus Sars-CoV-2. Im Fachblatt "The New England Journal of Medicine" berichtet das Team von Medizinern, dass die Rekruten Abstands- und Hygieneregeln eingehalten hätten. Auf die Übertragungen wurden sie nur durch regelmäßige Tests aufmerksam, denen sich alle 2.000 Rekruten unterziehen mussten. Tägliche Checks auf Körpertemperatur und Symptome hätten dagegen keine Hinweise auf eine Infektion geliefert. Trotz strikt eingehaltener Maskenpflicht und Mindestabständen kam es während der zwei Wochen zu mehreren Übertragungsclustern mit 51 Infektionen. Die einzige Chance, solche Ansteckungen in Gruppenkontexten zu verhindern, sei komplettes Testen aller Teilnehmenden zu Beginn, um Infizierte zu isolieren, schlussfolgern die Forscher.