Test: Wie viele neutralisierende Antikörper haben Genesene

Infiziert sich ein Menschen mit Covid-19 bildet das Immunsystem im Lauf der Krankheit sogenannte neutralisierende Antikörper gegen Sars-CoV-2. Diese Antikörper blockieren die Viren und verhindern ihr Eindringen in die menschlichen Wirtszellen. Wer also viele neutralisierende Antikörper im Blutserum trägt, ist gut geschützt gegen Corona. Das ist allerdings nicht bei allen Genesenen der Fall. Gerade wer einen milden Krankheitsverlauf mit wenig Symptomen hinter sich habe, besitze oft nur wenige neutralisierende Antikörper, schreiben Forscher der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) im Fachblatt Cellular & Molecular Immunology.

Die Forscher haben jetzt einen Test entwickelt, mit dem anhand von Blutproben schnell gezeigt werden kann, wie viele neutralisierende Antikörper vorhanden sind. Bisherige Verfahren benötigten dazu echte Viren. Der Test aus Hannover kommt mit zwei Eiweißen aus, dem Corona-Spike-Protein und dem ACE-2-Rezeptor der menschlichen Zellen, also dem Schlüssel und dem Schloss, mit dem die Viren in den menschlichen Körper eindringen. Das Verfahren soll nun für den regulären Einsatz in Kliniken weiterentwickelt werden.

Anreize für den Coronaschutz: Impfgeld statt Impfpflicht?

Ein Impfstoff gegen Corona könnte in wenigen Wochen verfügbar sei. Allerdings stellt sich dann ein neues Problem: Wie können genügend Menschen angesichts verbreiteter Impfskepsis und Sorge vor Nebenwirkungen davon überzeugt werden, sich impfen zu lassen? Der Medizinethiker Julian Savulescu von der britischen Universität Oxford argumentiert im Fachblatt "Journal of Medical Ethics", dass Regierungen darüber nachdenken sollten, zusätzliche Anreize zu schaffen. Die könnten finanzieller Natur sein, ähnlich der Aufwandsentschädigungen für Blutspenden. Oder es könnte "Sachleistungen" geben, etwa eine Entbindung von der Maskenpflicht und von den Abstandsgeboten, wenn ein Impfzertifikat öffentlich getragen werde, schreibt Savulescu. Er hält solche Belohnungen für sinnvoll, da rund 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sein müssen, um einen ausreichenden Herdenschutz herzustellen, der auch die besonders verwundbaren Gruppen wie hochbetagte Senioren mit schützt, bei denen Impfungen in der Regel nicht so gut wirken.

Zwar könnten Regierungen alternativ auch über eine Impfpflicht nachdenken, die angesichts der Bedrohung der öffentlichen Gesundheit durch Corona auch gerechtfertigt sei, wenn

ein sicherer und wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht

die Argumente für die Impfung die für alle alternativen Optionen überwiegen

die Zwangsmaßnahme verhältnismäßig und angemessen ist

Eine solche Impfpflicht sei vergleichbar mit der Anschnallpflicht im Auto oder der Pflicht, seine Steuern zu bezahlen. Anreize für eine freiwillige Impfung seien aber der bessere Weg. Die Kosten seien zudem günstig, verglichen mit dem, was Regierungen etwas für Kurzarbeitergeld aufwenden müssen. "Es wäre wirtschaftlich sinnvoll, den Menschen eine Menge Geld zu zahlen, damit sie sich schnell impfen lassen. Das würde auch ihre vollständige Rückkehr an den Arbeitsplatz beschleunigen", schreibt Savulescu in seinem Beitrag.