Um das Verfahren für den Praxistest einsatzfähig zu machen, stellt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie jetzt 200.000 Euro bereit. Mit dem Geld soll die Firma SunChrom aus Hessen ein Gerät zur Aufbereitung der Gurgelproben fertig entwickeln. Dadurch könnten die in den meisten medizinischen Laboren bereits vorhandenen Massenspektrometer für Corona-Tests genutzt werden. Die Testkapazitäten könnten so stark ausgebaut werden. Laut Professorin Andrea Sinz, die das Verfahren entwickelt hat, dauert der eigentliche Test damit nur wenige Sekunden und ist ähnlich spezifisch und sensitiv - also zuverlässig - wie der PCR-Test. Das Team geht davon aus, dass es noch ein knappes Jahr dauert, bis die Methode überall angewendet werden kann.